Bắt nữ Tổng Giám đốc lừa bán đất dự án ‘ma’ tại Đà Nẵng

Chiều tối 3/4, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng xác nhận: Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Đà Nẵng) đã thực hiện quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Bích Thuận (Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển Quảng Đà – Quảng Đà Land, có trụ sở tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Việc thực hiện lệnh bắt, khám xét nơi ở và làm việc của bà Thuận thực hiện từ lúc 15 giờ chiều cùng ngày dưới sự chứng kiến của đại diện chính quyền địa phương.

Trước đó, cuối tháng 2/2019, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng sau khi xác minh, điều tra đã ra Quyết định khởi tố Nguyễn Thị Bích Thuận về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Quyết định khởi tố được Viện KSND TP.Đà Nẵng phê chuẩn vào ngày 3/4.

Theo điều tra ban đầu, bà Thuận cùng các đối tượng liên quan có hành vi lừa bán đất Khu dân cư Nam Cẩm Lệ và 121 lô đất đường Đô Đốc Lân (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Dự án và các lô đất này không phải thuộc sở hữu của Cty Quảng Đà, mà thuộc quản lý của Trung tâm phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng. Trung tâm phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng không giao cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào để thực hiện đầu tư dự án bán đất nền… Cty Quảng Đà đã giao dịch, huy động vốn trái phép, nhận tiền của hàng trăm khách hàng nộp đặt cọc, giữ chỗ..

Lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng cho hay: sau khi bắt giam bà Nguyễn Thị Bích Thuận, Cơ quan CSĐT tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ các đối tượng liên quan và xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Theo tienphong.vn

Nguồn bài viết: https://www.tienphong.vn/phap-luat/bat-nu-tong-giam-doc-lua-ban-dat-du-an-ma-tai-da-nang-1397517.tpo