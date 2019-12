Bắt nguyên Tổng giám đốc Bavico Đinh Tiến Sử bị truy nã trong lúc lẩn trốn tại Huế

Bị can Đinh Tiến Sử – nguyên Tổng giám đốc Bavico, đã bị bắt theo lệnh “truy nã đặc biệt” và di lý về giam tại trại tạm giam của Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng, ông bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trong một chung cư thu nhập thấp tại TP Huế.

Theo báo Tuổi Trẻ, bị can Đinh Tiến Sử (47 tuổi, quê quán Kỳ Anh, Hà Tĩnh) nguyên là Tổng giám đốc Công ty TNHH Sản xuất, thương mại, dịch vụ Bạch Việt (Bavico), bị can có liên quan đến cả hai vụ án “chứa mại dâm” và vụ “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đã bị Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng phối hợp với Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành bắt vào ngày 30/11/2019, khi đang trốn tại TP Huế.

Cuối tháng 9/2019, TAND TP Nha Trang đã đưa bị cáo Sử cùng ba bị cáo khác trong vụ án chứa mại dâm tại khách sạn Bavico Nha Trang ra xét xử, sau bốn tháng bị tạm giam để điều tra, trong quá trình bị truy tố và xét xử vụ án “chứa mại dâm”, bị can và bị cáo Sử đều được cho tại ngoại. Sau 6 ngày xét xử, ngày 23/9/2019 TAND TP Nha Trang đã tuyên trả hồ sơ vụ án vừa nêu để điều tra bổ sung.

Đến ngày 24/10, đối tượng Sử đã bị Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; khi bị khởi tố và tống đạt quyết định khởi tố thì bị can Sử không có mặt tại nơi làm việc, nơi cư trú.

Trước đó, Đinh Tiến Sử đã bị Viện kiểm sát nhân dân TP Nha Trang (Khánh Hòa) truy tố về tội Chứa mại dâm.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đang làm thủ tục để bàn giao đối tượng cho cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để điều tra, xử lý theo đúng thẩm quyền, báo Người lao động thông tin thêm.

Theo doisongphapluat.com

Nguồn bài viết: https://www.doisongphapluat.com/kinh-doanh/bat-nguyen-tong-giam-doc-bavico-dinh-tien-su-bi-truy-na-trong-luc-lan-tron-tai-hue-a302997.html