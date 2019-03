Bắt một loạt các “nữ quái” thành lập nhiều công ty “ma” mua bán hóa đơn trái phép

Không có hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng nhóm “nữ quái” đã thành lập ra hàng loạt công ty “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng, nhằm thu lời bất chính.

Ngày 5/3, phòng An ninh Điều tra Công an TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Thị Thùy Huệ, Phạm Thị Hải và Phạm Thị Huệ để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước, theo Điều 203, Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 8/2018, qua công tác nghiệp vụ, phòng An ninh Điều tra Công an TP.Hải Phòng phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu núp bóng các công ty để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).

Trong đó nổi lên là Nguyễn Thu Hà (SN 1991, trú tại số 20/180 Trung Lực) và Nguyễn Thị Thùy Huệ (SN 1982, trú tại số 2A/54 Nam Trung Hành, cùng phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP.Hải Phòng).

Tiếp tục bám theo di biến động của nhóm đối tượng trên, trinh sát phát hiện Hà và Huệ thường xuyên lén lút giao dịch để hoàn tất các thủ tục trong lĩnh vực mua bán với một số đối tượng khác là nhân viên kinh doanh, dịch vụ của một số cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn TP.Hải Phòng và các tỉnh lân cận.

Bên cạnh Hà và Huệ còn có 2 “cộng sự” đắc lực là Phạm Thị Hải (SN 1972, trú tại số 66B/100 Trung Hành 5, phường Đằng Lâm) và Phạm Thị Huệ (SN 1982, trú tại A104 tập thể Cát Bi, phường Cát Bi, cùng quận Hải An).

Xác định đây là các đối tượng trong số những đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT trên địa bàn thành phố, phòng An ninh Điều tra đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh.

Sau thời gian dài thu tập tài liệu chứng cứ phạm tội của các đối tượng, đến ngày 14/1/2019, phòng An ninh Điều tra đã có đủ cơ sở ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Thị Thùy Huệ và Phạm Thị Hải, thu giữ số tang vật, gồm: 3 bộ con dấu của 3 công ty, 7 quyển hóa đơn đã sử dụng của các “công ty ma” do các đối tượng quản lý.

Hiện tại, vụ việc đang được phòng An ninh Điều tra Công an TP.Hải Phòng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo nguoiduatin.vn

Nguồn bài viết: https://www.nguoiduatin.vn/bat-mot-loat-cac-nu-quai-thanh-lap-nhieu-cong-ty-ma-mua-ban-hoa-don-trai-phep-a424503.html