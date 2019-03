Bắt khẩn cấp ông trùm đường dây mua bán hơn 570 kg ma túy

Wu He Shan, ông trùm người Trung Quốc cầm đầu đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia bị bắt giữ khẩn cấp.

Chiều 28.3, thượng tá Ngô Thanh Bình, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) – Bộ Công an, cho biết trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra vừa ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Wu He Shan (57 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), đối tượng cầm đầu đường dây ma túy xuyên quốc gia về hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trước đó, chiều 26.3, C04 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với: Huang Zai Wen (57 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), Thào A Dơ (37 tuổi, quê Điện Biên), Thào Nở Páo (45 tuổi, quê Đắk Nông) và Lý A Vừ (32 tuổi, quê Đắk Nông).

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 20.3, C04 triệt phá thành công chuyên án 218LP, bắt giữ 11 nghi can (8 nghi can là người Trung Quốc, 3 nghi can là người Việt Nam), thu giữ 300 kg ma túy tại Q.Bình Tân (TP.HCM).

Theo lời khai ban đầu của các nghi can, trùm đường dây này là Wu Hesan. Cả 4 nghi can đều do Wu Hesan tuyển chọn trực tiếp, trong đó Huang Zai Wen là đàn em thân tín nhất.

Theo thượng tá Ngô Thanh Bình, lô hàng 300 kg ma túy đá nói trên được băng nhóm này chuẩn bị xuất sang Đài Loan, có giá trị 600 tỉ đồng.

Ngoài hơn 300 kg ma túy bị thu tại TP.HCM hôm 20.3, đường dây này còn tổ chức các vụ vận chuyển ma túy cực lớn vào Việt Nam, bị lực lượng chức năng thu giữ vào tháng 10.2018 và tháng 2.2019 với tổng cộng hơn 600 kg ma túy tổng hợp.

Ngày 24.3, C04 đã phối hợp với cơ quan hải quan và cảnh sát Philippines mở rộng điều tra và phát hiện, thu giữ thêm 276 kg ma túy đá tại Manila (Philippines).

Hiện C04 đang điều tra mở rộng đường dây ma tuý này.

Theo thanhnien.vn

Nguồn bài viết: https://thanhnien.vn/thoi-su/bat-khan-cap-ong-trum-duong-day-mua-ban-hon-570-kg-ma-tuy-1065286.html