Bắt giam và khởi tố 4 “Hổ lớn” Trung Quốc trong một ngày

Chỉ trong ngày 26/2, Viện kiểm sát tối cao Trung Quốc đã thông báo bắt giữ 3 và khởi tố 1 cán bộ cấp phó bộ, cho thấy cuộc chiến “đả Hổ, đập Ruồi” vẫn tiếp tục diễn ra quyết liệt.

Xử lý kỷ luật 526 ngàn đảng viên/năm

Theo thông tin của Viện Kiểm sát tối cao, Ngô Trinh, nguyên Phó Tổng cục trưởng Giám sát Thực phẩm và Dược phẩm quốc gia đã bị bắt giữ về có dấu hiệu phạm tội lạm dụng chức quyền, nhận hối lộ; Cận Tuy Đông, Phó Bí thư, Phó chủ tịch Chính Hiệp tỉnh Hà Nam bị bắt vì cáo buộc nhận hối lộ; Lý Sĩ Tường, Phó Bí thư, Phó chủ tịch Chính Hiệp thành phố Bắc Kinh bị bắt vì cáo buộc nhận hối lộ. Cả ba người này hiện đã bị hoàn thiện hồ sơ để truy tố. Người bị Viện Kiểm sát tối cao khởi tố về tội nhận hối lộ là Tăng Chí Quyền, nguyên Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Mặt trận thống nhất tỉnh ủy Quảng Đông.

Ngô Trinh sau khi bị điều tra do liên quan đến vụ đại án vaccine giả Trường Xuân hồi tháng 8/2018, đã bị khai trừ đảng tịch ngày 2/2/2019. Năm nay 60 tuổi, Ngô Trinh giữ chức trong hệ thống ngành giám sát quản lý thực phẩm, dược phẩm lâu năm. Sau khi được bổ nhiệm chức vụ Tổng cục phó tháng 9/2006, luôn được giao phụ trách quản lý việc đăng ký dược phẩm, quản lý giám sát và kiểm định chất lượng, quyền hành trong tay rất lớn, bị gọi là “Sa Hoàng vaccine”.

Trong hơn 10 năm Trinh chủ quản lĩnh vực sản xuất và tiêu thụ vaccine đã liên tiếp xảy ra các vụ án “sự kiện vaccine” Sơn Tây, Giang Tô, vụ án vaccine chó dại Hà Bắc, “sự kiện vaccine viêm gan B năm 2013” rồi Đại án vaccine Sơn Đông năm 2016.

Đáng chú ý, Ngô Trinh bị đề bạt trong khi có nhiều đơn từ tố giác do có “ô dù lớn”; dư luận cho rằng có thể liên quan đến một cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị.

Cận Tuy Đông năm nay 65 tuổi, bị ngã ngựa ngày 18/9/2018, từng 13 năm giữ chức ở thành phố An Dương, Hà Nam; lần lượt giữ các chức Tổng thư ký thành ủy, Phó thị trưởng thường trực, Phó Bí thư, Thị trưởng rồi Bí thư thành ủy An Dương. Đông là người yêu thích thư pháp, là Chủ tịch danh dự Hội thư pháp tỉnh Hà Nam và thành phố An Dương.

Trong thông báo xử lý Cận Tuy Đông có nêu: Đông ra sức vơ vét thu tiền, chống đối việc kiểm tra, phá hoại chế độ tuyển chọn, sử dụng nhân tài, bán tác phẩm thư pháp của bản thân với giá rất đắt; mượn lâu dài xe của người khác để người nhà sử dụng; đạo đức suy đồi, đổi tiền lấy sắc, đổi quyền lấy tình.

Lý Sĩ Tường năm nay 61 tuổi, nguyên là Phó thị trưởng thường trực, Phó Chủ tịch Chính Hiệp Bắc Kinh bị ngã ngựa ngày 15/9/2018, bị khai trừ đảng hôm 3/2/2019. Tường là “Hổ lớn” thứ 2 của thành phố Bắc Kinh bị quật ngã sau Đại hội 18, sau Phó Bí thư thành ủy Lã Tích Văn. Tháng 12/2006, Lý Sĩ Tường thay Tôn Chính Tài giữ chức Tổng thư ký thành ủy Bắc Kinh, trở thành thư ký của Bí thư thành ủy Lưu Kỳ. Tường bị cáo buộc ra sức “đổi quyền lấy tiền”; thông qua việc giúp các ông chủ tư nhân kiếm được lợi ích lớn để trực tiếp hoặc thông qua người thân nhận hối lộ của họ…

Tăng Chí Quyền năm nay 56 tuổi, đã bị cáo buộc lợi dụng các chức vụ Phó giám đốc, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh trước đây để mưu lợi cho người khác rồi nhận hối lộ số tiền cực lớn, có dấu hiệu phạm tội nhận hối lộ. Ngày 11/7/2018, sau 3 tháng được giao giữ chức Trưởng ban Mặt trận thống nhất tỉnh ủy thì Tăng Chí Quyền bị ngã ngựa.

Báo chí cho biết, sáng 11/7 ông ta định tham gia Hội nghị Ban thường vụ tỉnh ủy, nhưng trước khi họp thì bị các nhân viên công tác của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương đến dẫn đi. Ngày 4/1/2019, Quyền bị khai trừ đảng và công chức, trở thành “Hổ” đầu tiên bị trừng trị trong năm 2019. Tăng Chí Quyền là “Hổ” thứ 5 ở Quảng Đông bị quật ngã từ sau Đại hội 18 đến nay. Những người bị hạ trước đây đều đã bị ra tòa xét xử.

Ngày 20/2, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương đã công bố báo cáo công tác của Hội nghị toàn thể lần thứ 3; trong đó nêu rõ trong năm qua đã đạt thành quả lớn trên các mặt chống tham nhũng, truy bắt phần tử phạm tội bỏ trốn, kiểm tra kỷ luật, bắt “nội quỷ” (cán bộ ngành kiểm tra kỷ luật phạm tội), nhấn mạnh giữ nghiêm kỷ luật chính trị; kiên quyết quét sạch ảnh hưởng độc hại của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Tôn Chính Tài, xử lý nghiêm “người hai mặt” Lỗ Vĩ (nguyên Phó Ban Tuyên truyền trung ương).

Báo cáo của Ủy ban cho biết, năm 2018 đã truy xét trách nhiệm của 61 ngàn cán bộ lãnh đạo, xử lý 131 ngàn vụ tham ô tiền xóa đói giảm nghèo và tác phong xấu, xử lý 14 ngàn vụ liên quan xã hội đen, xử lý kỷ luật hơn 10 ngàn cán bộ, chuyển sang cơ quan tư pháp xử lý 1.899 người; lập hồ sơ điều tra 27 ngàn vụ kỷ luật chính trị, xử lý kỷ luật 25 ngàn người, trong đó có 29 cán bộ diện trung ương quản lý, kiểm điểm 13 ngàn tổ chức đảng và 237 cơ quan kiểm tra kỷ luật đảng các cấp.

Ngoài ra còn lập hồ sơ thẩm tra 68 cán bộ diện trung ương quản lý, chuyển sang cơ quan tư pháp 15 người có dấu hiệu phạm tội; xử lý kỷ luật đảng 526 ngàn đảng viên; xử lý kỷ luật chính quyền 135 ngàn công chức viên. Các đoàn tuần thị trung ương đã thụ lý 490 ngàn đơn thư tố cáo của dân chúng; căn cứ manh mối tố giác điều tra xử lý nhiều vụ án như Phó Tỉnh trưởng Quý Châu Bồ Ba, Trưởng ban Mặt trận thống nhất tỉnh ủy Quảng Đông Tăng Chí Quyền…

Trong công tác truy bắt tội phạm bỏ trốn (săn cáo), năm 2018 đã ký hiệp định dẫn độ, hiệp ước hỗ trợ tư pháp với 16 quốc gia; thông qua hành động “Thiên Võng 2018” đưa về nước được 1.335 kẻ bỏ trốn, trong đó có 5 người trong “Danh sách 100 người bị truy nã đỏ”, thu hồi tang vật 3,54 tỷ Nhân dân tệ.

