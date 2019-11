Bắt Giám đốc cầm đầu đường dây mua bán hóa đơn GTGT “khủng” hàng nghìn tỷ đồng với 7 công ty “ma”

Với chiêu bài mua bán, thành lập 7 công ty “ma”, Hùng cùng đồng bọn đã thực hiện trái pháp các hoạt động mua bán hóa đơn GTGT lên tới 2.200 tỷ đồng.

Ngày 6/11, đại diện phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa tiến hành triệt phá đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) “khủng”, lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Quá trình trinh sát gần đây, phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện Vũ Trần Hùng (SN 1958, trú tại thôn Đình Ngọ xã Hồng Phong, huyện An Dương, TP.Hải Phòng) có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Từ năm 2010, Vũ Trần Hùng đã thành lập công ty TNHH xây dựng, thương mại Hoàng Thanh, trụ sở tại thôn Đình Ngọ, xã Hồng Phong và thuê Vũ Văn Thơi (SN 1985, trú tại thôn Hà Đỗ, xã Hồng Phong, làm Giám đốc.

Tiếp đó vào năm 2017, Hùng thành lập công ty TNHH thương mại, đầu tư, xây dựng, vận tải Nam Anh (trụ sở tại số 115A/126 Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) và thuê Vũ Thị Nhẫn SN 1983, trú tại địa chỉ trên, làm Giám đốc. Hiện tại, 2 công ty đang hoạt động.

Hùng tiếp tục thuê Lưu Thị Phượng (SN 1981, ở xã Bắc Sơn, huyện An Dương), làm kế toán, thực hiện việc viết nội dung trên hóa đơn, chuyển tiền ngân hàng và báo cáo thuế cho các công ty này.

Sau một thời gian dài theo dõi, đến 10h ngày 29/10, tại một quán cà phê trên đường 208, thị trấn An Dương, huyện An Dương, ban chuyên án phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Hải Phòng và Công an huyện An Dương bắt quả tang Vũ Trần Hùng đang thục hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng công an thu số tang vật gồm: 2 hóa đơn GTGT của công ty TNHH thương mại & sản xuất Trường Thành và công ty TNHH thương mại, đầu tư, xây dựng, vận tải Nam Anh xuất cho công ty TNHH kinh doanh thương mại & dịch vụ Đạt Phát với tổng giá trị hàng hóa chưa thuế là 800 triệu đồng; 1 hóa đơn GTGT chưa ghi nội dung; 2 hợp đồng kinh tế ghi ngày 11 và 10/9/2019; 2 quyển hóa đơn GTGT của 2 công ty Trường Thành và Nam Anh, trong đó có 25 số hóa đơn đã ghi nội dung; 1 điện thoại di động, 14.400.000 đồng là tiền bán hóa đơn.

Tại cơ quan công an, Vũ Trần Hùng khai nhận đã chỉ đạo Lưu Thị Phượng viết nội dung 2 hóa đơn GTGT trên, sau đó Hùng ký tại phần thủ trưởng đơn vị để bán cho một người tên là Kim (chưa xác định lai lịch).

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Vũ Trần Hùng, tại thôn Đình Ngọ, xã Hồng Phong, lực lượng điều tra thu giữ 4 bộ dấu của công ty Hoàng Thanh, công ty Nam Anh, công ty Trường Thành và công ty Hùng Vũ, 2 ổ cứng máy tính, 27 quyển hóa đơn có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Ngoài ra, Hùng còn giao nộp 91 quyển hóa đơn đã sử dụng và 66 quyển hóa đơn chưa sử dụng khác của các công ty trên. Tiếp đó, ban chuyên án khám xét khẩn cấp và thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lưu Thị Phượng, thu giữ 1 ổ cứng máy tính, 6 quyển hóa đơn GTGT cùng một số hợp đồng kinh tế và chứng từ liên quan đến hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Bước đầu điều tra, đấu tranh với các đối tượng, phòng Cảnh sát Kinh tế làm rõ: Từ năm 2012 đến nay, Vũ Trần Hùng đã thành lập và mua lại 7 công ty, gồm: công ty Hoàng Thanh, công ty Nam Anh, công ty Trường Thành, công ty TNHH ĐT thương mại Hùng Vũ, công ty TNHH thương mại & dịch vụ Nhân Chính, công ty TNHH ĐT thương mại & dịch vụ Đức Chang và công ty TNHH ĐTTM phát triển Kim Ngân.

Sau đó, Hùng thuê Lưu Thị Phượng làm kế toán thực hiện viết nội dung hóa đơn, báo cáo thuế, giao dịch chuyển khoản ngân hàng, lập hợp đồng kinh tế… với mức lương từ 5 đến 6 triệu đồng/tháng. Hùng trực tiếp ký vào mục thủ trưởng đơn vị với chức danh giám đốc của các công ty trên để thực hiện mua bán hóa đơn kiếm lời.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, xác định 7 “công ty ma” do Hùng điều hành nêu trên có doanh số bán ra trên 2.200 tỷ đồng. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.Hải Phòng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

