Bất động sản du lịch hấp dẫn phái đẹp đầu tư

Phụ nữ ngày nay không chỉ là người biết gìn giữ tài sản chu toàn, cẩn trọng mà còn biết cách làm dòng tiền sinh sôi. Có trong tay kênh thu nhập thụ động, phái đẹp sẽ thảnh thơi với cuộc sống hạnh phúc mà chẳng cần lo âu đến các rắc rối tài chính dù ở bất cứ hoàn cảnh nào.

Bài học về tích lũy tài sản thông minh cho phái đẹp

Điều gì khiến Astrid Young Teo- một người phụ nữ hoàn hảo trong phim “Con nhà siêu giàu châu Á” bị chồng phản bội vẫn chiếm thế thượng phong đầy kiêu hãnh? Khi người chồng bội bạc hỏi: “Cô sẽ dọn đi đâu?” – “Tôi không biết. Tôi sở hữu 14 căn hộ trên những tòa cao ốc của thành phố này, có lẽ chỉ cần chọn 1 cái để ở là được”, Astrid Young Teo đáp. Cảnh phim cô nàng hào phóng để lại cho chồng ngôi nhà chung và quay lưng đi với đôi bông tai 1,2 triệu đô và cuộc sống vương giả mà chẳng cần ái ngại bất cứ ai là minh chứng cho sức mạnh, trí tuệ và tài năng của phụ nữ.

Chỉ khi thực sự ý thức được sâu sắc về giá trị bản thân, và quan trọng là không lệ thuộc, chị em phụ nữ mới có thể sống cuộc đời của chính mình. Việc tìm kiếm và đầu tư ban đầu để có kênh thu nhập thụ động lâu dài là điều cần thiết đầu tiên.

Hoàng Anh, chủ một chuỗi spa ở Hà Nội, xinh đẹp, giỏi giang và đồng thời là một nhà đầu tư bất động sản (BĐS) du lịch mát tay là minh chứng.

Hoàng Anh chia sẻ, cô đầu tư BĐS du lịch không phải để trở nên giàu có ngay lập tức, mà coi đây là kênh sinh lời lâu dài, như một hình thức tiết kiệm với lãi suất cao trong nhiều năm liên tiếp. Đầu tư đúng, bạn sẽ thu lợi nhuận tốt, kéo dài hàng vài chục năm. Thách thức đặt ra là phải chọn đúng dự án, tỉnh táo xem xét chính sách sinh lời từ chủ đầu tư và cả khả năng khai thác du lịch của vùng đất trong tương lai.

“BĐS du lịch không phải kênh đầu tư mới, nhưng là kênh hấp dẫn nhất khi chứng khoán rất khó chơi, lãi suất ngân hàng quá an toàn… Khi du lịch Việt duy trì đà tăng mạnh mẽ, nhu cầu nghỉ dưỡng – trải nghiệm cao cấp chiếm sóng, BĐS du lịch với các dự án lớn của các chủ đầu tư uy tín sẽ là kênh sinh lời tốt trong nhiều năm nữa”, Hoàng Anh bày tỏ.

Đây cũng là lời đáp tin cậy cho câu hỏi của rất nhiều chị em đang có tiền rảnh rỗi: phải làm gì để có dòng thu nhập thụ động bền vững.

Chọn giỏ nào đặt “quả trứng sinh lời” để chị em thảnh thơi?

Với phái đẹp, một phi vụ đầu tư thường được tính toán vô cùng cẩn trọng, đặc biệt khi chọn dự án BĐS du lịch có trị giá hàng tỉ đồng trở lên và về lâu dài còn là một tài sản cho nhiều thế hệ thụ hưởng.

“Với mục tiêu đầu tư dài hạn, Ninh Thuận là miền đất hứa”, nhiều nữ tướng đầu tư nhận định. Lý do, Ninh Thuận không chỉ có tiềm năng du lịch dồi dào với biển – rừng – sa mạc và trầm tích văn hóa, ẩm thực đặc sắc… Sức bật du lịch đã được chứng minh thực tế khi liên tiếp tăng trưởng cao. Hiện tại, giá đất ở đây vẫn rất “mềm mại”, khoảng 40 triệu đồng/m2 dự án BĐS du lịch. Chỉ sau vài năm nữa thôi, khi các dự án lớn chính thức hoạt động, đưa đến Ninh Thuận dòng khách du lịch tấp nập, giá trị tài sản của nhà đầu tư tăng cao là điều đã thấy trước.

Ở miền đất hứa ấy, theo Hoàng Anh và các nhà đầu tư sành sỏi khác, nổi bật nhất chính là dự án mô hình ApartHotel do tập đoàn Crystal Bay cùng các đối tác làm chủ đầu tư.

SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang được đánh giá là dự án All – in – one (Tất cả trong một) mô hình ApartHotel quy mô châu Á và có chính sách sinh lời hấp dẫn bậc nhất hiện nay.

Tại tổ hợp giải trí nghỉ dưỡng biển 3.300 căn ApartHotel này, chuỗi 101 tiện ích lớn theo xu hướng chia sẻ tiện ích sẽ được cung cấp đến du khách. Có thể kể đến: công viên nước rộng 47.000m2; 9 nhà hàng phong cách ẩm thực cả Á và Âu với tổng diện tích sàn 10.000m2; 9 hồ bơi vô cực phân bố ở đế, trong và trên tầng cao 3 tòa tháp; 3 phòng tập gym; 3 khu spa và chăm sóc sức khỏe với diện tích 4.000m2; 15.000m2 trung tâm thương mại du lịch biển; 3 CLB trẻ em chuyên đề; 3 khu vui chơi, hoạt động trên biển; 9 phòng chiếu phim; 3 trung tâm hội nghị; 3 beach club; 3 club lounge; 3 skybar; và cả Interactive Sea – Khu giải trí tương tác biển công nghệ cao đầu tiên tại Việt Nam, khu công viên phức hợp ven biển…

Không chỉ vượt trội về tiện ích, SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang có chính sách sinh lời hấp dẫn bậc nhất hiện nay: cam kết thuê lại trọn đời, trả tiền thuê theo tỷ giá USD, mỗi năm tiền thuê tăng 2% sau 2 năm đầu tiên. Chủ đầu tư Crystal Bay lúc này sẽ trở thành “khách hàng trọn đời dự án” của chủ nhân mỗi căn hộ. “Người thuê” Crystal Bay sẽ trả tiền thuê cho nhà đầu tư 3 tháng/lần, với tiền thuê năm sau lại cao hơn năm trước.

Việc Crystal Bay và các đối tác trả tiền thuê theo tỷ giá đô la Mỹ được giới chuyên gia nhận xét mang lại lợi ích lớn cho nhà đầu tư. Bởi lẽ, USD luôn là đồng tiền mạnh về giá so với các đồng tiền chủ chốt, do nhu cầu thanh khoản và đảm bảo an toàn.

Lý do Crystal Bay tự tin đưa ra chính sách như vậy là tập đoàn này đang sở hữu dòng khách du lịch quốc tế mạnh. Năm nay, số lượng khác quốc tế dự kiến là khoảng 400.000 người với sự xuất hiện của 25.000 khách Hàn Quốc, sử dụng khoảng 4,5 triệu lượt phòng khách sạn, resort của đối tác trong năm.

“Thử tưởng tượng một món tiền của bạn được đầu tư đúng địa chỉ, dự án đảm bảo sinh lời do luôn có nguồn khách thuê phòng ổn định. Bạn chỉ cần sở hữu tài sản và hoàn toàn yên tâm, thảnh thơi với những trải nghiệm khác trong cuộc sống, phụ nữ chúng mình cần xinh đẹp mà!”, Hoàng Anh tự tin cho biết.

PV