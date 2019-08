Bắt chủ tịch công ty dầu khí tiếp tay cho đường dây xăng giả Trịnh Sướng

Chiều 30/7, Công an tỉnh Đắk Nông đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam ông Lưu Văn Nguyện, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dầu khí Bình Minh để điều tra hành vi sản xuất buôn bán hàng giả.

Zing.vn dẫn thông tin từ Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết, Công ty cổ phần dầu khí Bình Minh (địa chỉ tại số 2/75, khu vực 5, phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang) là đơn vị cung cấp dung môi, hóa chất để Trịnh Sướng và đồng phạm sản xuất xăng giả.

Mỗi năm, công ty này sản xuất 77.200 tấn hóa chất. Tính từ năm 2017 đến 30/6 năm nay, công ty đã bán ra thị trường hơn 150 triệu lít dung môi, thu lợi 1.900 tỷ đồng.

Trong đó, Công ty cổ phần dầu khí Bình Minh bán cho Trịnh Sướng 31 triệu lít dung môi thu lợi 402 tỷ đồng; bán cho Công ty TNHH Đinh Trí Dũng của Đinh Trí Dũng hơn 40 triệu lít dung môi thu lợi 530 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty cổ phần dầu khí Bình Minh còn bán dung môi cho 17 đơn vị khác đang được công an làm rõ.

Đại diện Công an tỉnh Đắk Nông cho biết Lưu Văn Nguyện biết Trịnh Sướng và Đinh Trí Dũng mua dung môi về sản xuất xăng giả nhưng vẫn bán để kiếm lời.

Liên quan đến vụ án này, Công an Đắk Nông cũng khởi tố bị can đối với Đỗ Quốc Cường, Giám đốc Công ty xăng dầu Petro Bình Phước Chi nhánh Đắk Lắk về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Cường lợi dụng một bị cáo trong đường dây sản xuất, mua bán xăng giả bị bắt đã liên hệ với gia đình người này đề nghị đưa 260 triệu đồng để chạy cho được tại ngoại, báo Tin tức thông tin.

Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Nông, từ ngày 1/1/2017 đến nay, số tiền nhóm trên dùng để mua dung môi, các chất làm tăng chỉ số octan (Toluene, MTBE, NMA, Methanol…) là 4.200 tỷ đồng, với hơn 400 triệu lít xăng giả đã được bán ra thị trường.

Trước đó, cuối tháng 5/2019, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Đắk Nông khám xét kho xăng dầu của Trịnh Sướng. Tại 6 địa điểm khám xét ở TP.HCM, Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng, lực lượng công an đã thu giữ hơn 3 triệu lít dung dịch các loại, 3 tàu thủy, 6 xe bồn, 5 máy bơm và 50 kg chất tạo màu và nhiều tài liệu có liên quan khác.

Theo nguoiduatin.vn

Nguồn bài viết: https://www.nguoiduatin.vn/bat-chu-tich-cong-ty-dau-khi-tiep-tay-cho-duong-day-xang-gia-trinh-suong-a443850.html