Bắt ba đối tượng cho vay với lãi suất gần 110%/năm

Ba đối tượng trong đường dây hoạt động tín dụng đen, đã cho nhiều người vay hơn 3 tỷ đồng, lãi suất 109%/năm vừa bị Công an TX Thái Hòa (Nghệ An) phát hiện bắt giữ.

Ngày 22/3, thông tin từ Công an TX Thái Hòa, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 3 đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn.

Danh tính ba đối tượng gồm: Đặng Anh Dũng (SN 1989); Đoàn Hỷ (SN 1993) cùng trú tại phường Hòa Hiếu TX Thái Hòa và Nguyễn Văn Đàn (SN 1987), trú tại xã Nghĩa Tiến, TX Thái Hòa. Bằng công tác điều tra nắm địa bàn, Công an TX Thái Hòa xác định trên địa bàn có hơn 40 tiệm cầm đồ và công ty tài chính đang hoạt động với nhiều biểu hiện vi phạm pháp luật.

Chuyên án 319L được đơn vị này xác lập để đấu tranh triệt xóa. Qua đấu tranh bằng các biện pháp nghiệp vụ với các chứng cứ thu thập được, vào 15h ngày 13/3, Ban chuyên án bắt giữ 3 đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Tại CQĐT, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bước đầu, Ban chuyên án đã chứng minh được các đối tượng cho vay nặng lãi với số tiền khoảng 3 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 300 triệu đồng (với lãi suất 3000 đồng/triệu đồng/ngày – tương đương lãi suất 109,5%/năm).

Với việc cho vay này, các đối tượng đã vi phạm quy định trong giao dịch dân sự là không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay.

Chuyên án tiếp tục được Công an TX Thái Hòa điều tra làm rõ.

Theo baophapluat.vn

Nguồn bài viết: http://baophapluat.vn/phap-luat/bat-ba-doi-tuong-cho-vay-voi-lai-suat-gan-110nam-444396.html