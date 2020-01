Hai nguyên Phó Chánh văn phòng cùng 1 nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh vừa bị Bộ Công an bắt giam.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bất động sản Diệp Bạch Dương và các đơn vị liên quan tại thành phố Hồ Chí Minh, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 08/C03-P15 ngày 18/01/2019.

Căn cứ kết quả điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã mở rộng điều tra, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 03 đối tượng, về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” theo Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; gồm:

Huỳnh Kim Phát, sinh năm 1954, nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; Lê Văn Thanh, sinh năm 1962, nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Lê Tôn Thanh, sinh năm 1956, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 03/01/2020, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng làm rõ hành vi của các bị can, mở rộng điều tra đối với những đối tượng liên quan và thu hồi tài sản về cho Nhà nước.

Theo congly.vn

Nguồn bài viết: https://congly.vn/an-ninh-hinh-su/bat-2-nguyen-pho-chanh-van-phong-ubnd-tp-ho-chi-minh-327080.html