Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Kết nối hệ thống thông tin quản lý hộ tịch, phục vụ liên thông khai sinh và cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi

Ngày 21/11/2019 tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã phối hợp tổ chức Lễ khai trương CSDL chuyên ngành BHXH và kết nối thông tin quản lý hộ tịch qua NGSP (Hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương) phục vụ liên thông khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi. Tham dự buổi lễ có ông Phạm Anh Tuấn- Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông, bà Nguyễn Thị Minh- Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các bộ ngành liên quan.

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 714/QĐ-TTg ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia, ngành BHXH đã triển khai tạo lập, bổ sung và hoàn thiện CSDL kết nối liên thông đáp ứng nhu cầu quản lý của Ngành và chia sẻ, kết nối giữa các Bộ, Ngành liên quan như Thuế, Y tế, Hải quan, Tài chính, Lao động – Thương binh và xã hội… Cơ sở dữ liệu chuyên ngành của BHXH ngoài đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ và phục vụ người dân, doanh nghiệp còn phục vụ cho việc xây dựng CSDL quốc gia về bảo hiểm. Chính phủ, Bộ TTTT và các Bộ, Ngành liên quan cũng đã xác định CSDL Quốc gia về Bảo hiểm là một thành phần quan trọng trong kiến trúc Chính phủ điện tử, cùng với 5 CSDL khác (CSDL quốc gia về Dân cư; CSDL Đất đai quốc gia; CSDL quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp; CSDL quốc gia về Thống kê tổng hợp về Dân số; CSDL quốc gia về Tài chính) đóng vai trò để kiến tạo nên nền tảng Chính phủ điện tử Việt Nam hiện đại, minh bạch, hiệu quả và liên thông.

Trong thời gian qua, BHXH Việt Nam với sự phối hợp của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã thực hiện một khối lượng khổng lồ để cập nhật, duy trì, đảm bảo chất lượng và làm giàu dữ liệu để xây dựng một cơ sở dữ liệu chuyên ngành đáp ứng được các yêu cầu mà toàn Ngành BHXH đã nỗ lực thực hiện. Trong đó, phải nói đến việc triển khai, thực hiện dữ liệu nhân khẩu có hiệu lực đã được cấp mã số trong hệ thống CSDL Hộ gia đình tham gia BHYT là 97,404,944 nhân khẩu. Quản lý CSDL của người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp do BHXH Việt Nam đang quản lý biến động của 14,9 triệu người tham gia BHXH bắt buộc; 488.000 người tham gia BHXH tự nguyện; 13,11 triệu người tham gia BHXH thất nghiệp và 85,24 triệu người tham gia BHYT. Ngoài ra, BHXH cũng quản lý CSDL người hưởng hàng tháng (Quản lý thông tin người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng với 3,6 triệu người hưởng được quản lý trong cơ sở dữ liệu của BHXH Việt Nam, trong đó bao gồm: hưu trí, tử tuất, bệnh nghề nghiệp…). Đặc biệt đối với lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và cộng đồng BHXH đã quản lý CSDL KCB BHYT trung bình mỗi năm khoảng 170 triệu lượt khám chữa bệnh.

Để khai thác CSDL chuyên nhành BHXH, trong năm 2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chủ trì, phối hợp với BHXH Việt Nam, Bộ Tư pháp thực hiện thí điểm việc kết nối, chia sẻ thông tin thông qua Hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương (NGSP) để kết nối, chia sẻ thông tin đăng ký khai sinh phục vụ cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 của Bộ Tư pháp – Bộ Công an – Bộ Y tế.

Sau hơn tháng thực hiện thí điểm liên thông dữ liệu tại 13 tỉnh, thành phố đã có hơn 15.000 trường hợp trẻ em được liên thông cấp giấy khai sinh và thẻ BHYT. Dự kiến đến hết năm 2019, sẽ liên thông dịch vụ đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi cho tất cả các địa phương trên phạm vi cả nước. Việc kết nối Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch (có phạm vi đến cấp phường/xã) với Hệ thống CSDL ngành Bảo hiểm xã hội (có phạm vi đến cấp quận/huyện) là một bước tiến lớn trong công tác kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương so với năm 2018 (Kết nối CSDLQG về đăng ký doanh nghiệp với cổng dịch vụ công trực tuyến của Tổng Cục đường bộ, phạm vi đến các sở GTVT phục vụ TTHC cấp (đổi) biển hiệu, phù hiệu xe ô tô có số lượng giao dịch trung bình là 500 hồ sơ/ngày.

Theo thống kê của Bộ Tư pháp, trên cả nước hàng ngày có khoảng 8.000 hồ sơ khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi phát sinh mới có thể chuyển sang BHXH để cấp thẻ BHYT, chiếm hơn 1% số giao dịch hành chính công giữa công dân với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

Phát biểu tại Lễ khai trương Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Phạm Anh Tuấn chia sẻ: Trong thời gian tới, theo đề xuất của một số chuyên gia, dựa trên nền tảng CSDL của BHXH Việt Nam Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ phổi hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu triển khai 2 dịch vụ quan trọng bao gồm: VietInfo là dịch vụ cho phép người dân quản lý, cập nhật bổ sung và sử dụng dữ liệu cá nhân của mình để thực hiện các giao dịch trực tuyến đơn giản và thuận lợi hơn và Dịch vụ kết nối chia sẻ dữ liệu với Bộ Y tế quản lý hồ sơ khám chữa bệnh điện tử, quản lý, phân tích số liệu ngành y tế.

Như vậy, có thể nói những CSDL trên đã giúp ngành BHXH cải cách được thủ tục hành chính, nâng cao được chất lượng phục vụ, góp phần giúp ngành đạt và vượt nhiều mục tiêu của Quốc hội, Chính phủ đề ra. Hướng tới ngày càng càng hoàn thiện dịch vụ, phục vụ tốt hơn chính sách an sinh xã hội toàn dân, toàn diện đảm bảo quyền và lợi ích cho nhân dân và cộng đồng về an sinh xã hội và bảo đảm an toàn về sức khỏe.

Thành Chung