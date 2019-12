Bamboo Airways trong hành trình kết nối và phát triển đảo ngọc Phú Quốc

Bamboo Airways sẽ tiếp tục mở rộng mạng bay nội địa và quốc tế, kết nối Phú Quốc với nhiều tỉnh, thành tại Việt Nam cũng như trên thế giới.

Đảo ngọc tiềm năng

Nằm trong Vịnh Thái Lan, thuộc tỉnh Kiên Giang, Phú Quốc là hòn đảo du lịch lớn nhất Việt Nam với diện tích khoảng 574m2. Nơi đây được thiên nhiên ưu ái ban tặng cảnh sắc tươi đẹp, khí hậu ôn hòa, bãi cát mịn trải dài, nước biển trong xanh cùng những hàng dừa cao vút.

Các điểm du lịch hấp dẫn ở Phú Quốc có thể kể đến như hòn Móng Tay, hòn Thơm, hòn Đồi Mồi, hòn Bần, hòn Thầy Bói… ở phía Bắc, 12 hòn đảo thuộc quần đảo An Thới ở phía Nam, bãi Sao, bãi Khem, chùa Hộ Quốc, làng Ngọc Trai, chùa Hộ Quốc…

Thiên nhiên nơi đây vẫn giữ được vẻ hoang sơ vốn có, rất phù hợp với các hoạt động ngoài trời như du thuyền, câu cá, lặn ngắm san hô… Hải sản tươi ngon cùng sự thân thiện, hiếu khách của người dân đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách.

Theo Sở Du lịch Kiên Giang, trong 11 tháng đầu năm 2019, Phú Quốc đón 4.764.892 lượt khách tham quan du lịch, tăng 29,5% so với cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế đạt 627.308 lượt, tăng 26% so với cùng kỳ. Doanh thu đạt 7.057,5 tỷ đồng, tăng 34,4% so với cùng kỳ.

Tháng 6/2018, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương cho phép tỉnh Kiên Giang lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội đảo Phú Quốc và lập mới Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc theo định hướng phát triển thành đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.

Theo đó, Phú Quốc sẽ trở thành đặc khu kinh tế hành chính trực thuộc Trung ương; trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp quốc gia và quốc tế; trung tâm tài chính tầm cỡ khu vực; đầu mối quan trọng về giao thông vận tải nội vùng và hàng không quốc tế; trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ chuyên ngành; bảo tồn sự đa dạng sinh học rừng và biển của quốc gia và khu vực.

Đến đầu tháng 8/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã có văn bản đề nghị Thủ tướng cho dừng việc lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội đảo Phú Quốc thành “đặc khu kinh tế” cho tới khi Luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt được Quốc hội thông qua.

Như vậy, đảo ngọc Phú Quốc đang ngày càng được quan tâm đầu tư, hứa hẹn sẽ trở thành một trong những thành phố biển đảo nhộn nhịp nhất cả nước, khai thác những tiềm năng sẵn có về du lịch, dịch vụ, văn hóa địa phương.

Đẩy mạnh mạng bay kết nối Phú Quốc

Là hãng hàng không có định hướng dịch vụ 5 sao, Bamboo Airways đang đẩy mạnh kế hoạch kết nối các thị trường du lịch tiềm năng tại Việt Nam và giữa Việt Nam với quốc tế; trong đó, các đường bay đi/đến hòn đảo du lịch Phú Quốc đang được Hãng hết sức quan tâm.

Bên cạnh đường bay Hà Nội – Phú Quốc đã đi vào vận hành, ngày 01/01/2020 tức tết dương lịch tới đây, Bamboo Airways tiếp tục khai trương đường bay TP HCM – Phú Quốc, lịch bay cụ thể như sau:

Chặng TP HCM – Phú Quốc: khởi hành lúc 14:10, dự kiến đến Phú Quốc lúc 15:10, thời gian bay dự kiến là 1 tiếng, các ngày thứ 2, 4, 6 và Chủ nhật hàng tuần.

Chặng Phú Quốc – TP HCM: khởi hành lúc 15:50, dự kiến đến TP HCM lúc 16:50, thời gian bay dự kiến là 1 tiếng, các ngày thứ 2, 4, 6 và Chủ nhật hàng tuần.

Với đường bay mới này, Bamboo Airways đã kết nối đảo ngọc Phú Quốc với hai thành phố trọng điểm lớn nhất cả nước.

Đặc biệt, từ trung tuần tháng 1/2020, máy bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner sẽ được Hãng đưa vào khai thác trên chặng bay Hà Nội – Phú Quốc, góp phần gia tăng trải nghiệm của khách hàng với nhiều tiện ích và dịch vụ vượt trội.

Khoang Thương gia trên Boeing 787-9 Dreamliner được thiết kế với không gian rộng rãi, riêng biệt. Màu sắc chủ đạo của khoang là nâu nhạt hiện đại, mang lại cảm giác dễ chịu, sang trọng và thư giãn tuyệt đối.

Lối đi trong khoang rộng rãi, tiện đi lại cho khách hàng. Với vách ngăn tạo không gian riêng tư, ghế có thể ngả phẳng 180 độ thành giường nằm, giúp khách hàng ngả lưng và duỗi chân thoải mái, tận hưởng hành trình bay xuyên lục địa. Ghế sử dụng chất liệu da và vải cao cấp đến từ các nhà sản xuất hàng đầu thế giới như Botany Weaving (Ireland), Lantal.

Đối với hệ thống giải trí trên máy bay, Bamboo Airways lựa chọn Touch Aero – nhà cung cấp bản quyền nội dung nổi tiếng đến từ Mỹ làm đối tác phát triển. Trên nền tảng hệ thống giải trí EX3 hiện đại của Panasonic, khách hàng thoải mái lựa chọn các bộ phim điện ảnh, phim truyền hình, hay những trò chơi điện tử thú vị và nghe nhạc theo sở thích.

Trước đó, ngày 22/12, máy bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner đầu tiên – mang tên gọi “Ha Long Bay” (Vịnh Hạ Long) đã về với đội bay của Hãng, đưa Bamboo Airways trở thành hãng hàng không tư nhân đầu tiên khai thác máy bay thân rộng tại Việt Nam.

Trước mắt, Boeing 787-9 Dreamliner sẽ được Bamboo Airways đưa vào khai thác trên chặng bay Hà Nội – TP.HCM và Hà Nội – Phú Quốc từ tháng 1/2020, đáp ứng nhu cầu di chuyển tăng cao của người dân trong dịp Tết Nguyên Đán 2020.

Pv