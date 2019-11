Bac A Bank chính thức được vinh danh “Ngân hàng tiêu biểu về tin dụng xanh”

Ngày 27/11/2019, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á (BAC A BANK) đã giành giải thưởng “Ngân hàng tiêu biểu về Tín dụng xanh” trong khuôn khổ “Giải thưởng Ngân hàng tiêu biểu Việt Nam 2019 – Vietnam Outstanding Banking Awards 2019” (VOBA) do Tập đoàn Dữ liệu Quốc Tế IDG và Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp tổ chức. Sự kiện này một lần nữa khẳng định giá trị con đường BAC A BANK luôn kiên tâm theo đuổi là sứ mệnh tư vấn và phục vụ cho một thế hệ các doanh nghiệp phát triển bền vững, tạo ra giá trị cốt lõi, mang lại giá trị đích thực cho cộng đồng và thân thiện với môi trường.

Năm nay là năm đầu tiên hạng mục Giải thưởng “Ngân hàng tiêu biểu về Tín dụng xanh” có mặt trong hệ thống giải thưởng của VOBA. Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh các ngân hàng có chính sách, sản phẩm hướng tới các doanh nghiệp, dự án thân thiện với môi trường, phát triển bền vững. Và ngay trong năm ra mắt, Giải thưởng đã được trao tặng cho Ngân hàng TMCP Bắc Á và chính là “trái ngọt” cho những đóng góp và nỗ lực không mệt mỏi của Ngân hàng trong hành trình mang đến những giá trị cốt lõi, đích thực về cả khía cạnh kinh tế và xã hội, được minh chứng bằng sự thành công của một số dự án ghi đậm dấu ấn BAC A BANK như Dự án Chăn nuôi bò sữa và Chế biến sữa tập trung quy Các dự án Chăn nuôi bò sữa và Chế biến sữa tập trung tại Nghệ An, Hà Giang, Thanh Hoá, Phú Yên; Dự án bảo tồn, sản xuất Dược liệu sạch và Hương liệu tự nhiên; các dự án trồng, xuất khẩu Rau và Gạo chất lượng cao; Dự án Nhà máy chế biến gỗ và phát triển rừng bền vững và các dự án nhà máy nước tinh khiết và nước hoa quả tại một số tỉnh thành. Các dự án này đã và đang phát triển theo hướng ổn định, bền vững, tạo ra các sản phẩm ấn tượng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khỏe của người Việt.

Thành lập từ năm 1994, trải qua 25 năm hình thành và phát triển, BAC A BANK đã có những bước trưởng thành ấn tượng theo hướng an toàn, hiệu quả và bền vững. BAC A BANK luôn bám sát chiến lược đã đặt ra là một Ngân hàng tư vấn đầu tư và cấp tín dụng cho các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ cao, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và an sinh xã hội như y tế và giáo dục, góp phần kiến tạo một hệ sinh thái xanh – sạch.



Để hiện thực hoá tầm nhìn của một ngân hàng ưu tiên phát triển Tín dụng xanh, Ngân hàng TMCP Bắc Á đã xây dựng danh mục các dự án mang tính phát triển bền vững, có tác động tích cực đến môi trường để ưu tiên tư vấn đầu tư và cấp tín dụng; sau đó tiến hành thẩm định các yếu tố dự án có thể tác động đến môi trường tự nhiên và an sinh xã hội trong quá trình ra quyết định tư vấn đầu tư và cấp tín dụng. BAC A BANK cũng thường xuyên đánh giá hiệu quả triển khai dự án trên khía cạnh thân thiện với môi trường, bổ sung hoàn thiện các gói sản phẩm phục vụ “tín dụng xanh” như Cấp tín dụng cho doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao, Cấp tín dụng cho hợp tác xã/ liên minh hợp tác nông nghiệp, Cho vay nông dân sản xuất nông nghiệp trồng rau – củ – quả…

Trong 25 năm hoạt động, quy mô dư nợ cho vay liên tục tăng trưởng cao với chất lượng tín dụng luôn được đảm bảo với con số ấn tượng 69.234 tỷ đồng tính đến thời điểm 30/06/2019, tăng 7,49 so với 10 năm trước và gấp 1.603 lần thời điểm cuối năm 1995.

Theo đúng định hướng ưu tiên phát triển tín dụng trong các ngành nghề phát triển bền vững, cơ cấu tín dụng từ năm 2009 đã có sự thay đổi mạnh mẽ, tỷ trọng cho vay lĩnh vực nông nhiệp nông thôn, y tế và giáo dục liên tục tăng và từ năm 2013 đến nay: luôn chiếm trên 50% trên tổng dư nợ của Ngân hàng. Tại thời điểm 30/06/2019, tỷ trọng cho vay lĩnh vực này đạt 57,11%.

Trong đó, từ ngày 01/01 – 30/06/2019, tổng số lượng dự án/ phương án Tín dụng xanh là 284; số lượng khách hàng được cấp Tín dụng xanh là 286; Dư nợ Tín dụng xanh là 20.577 tỷ đồng; Dư nợ Tín dụng xanh trên tổng dư nợ đạt 30%.



Để có được những con số ấn tượng trên đó là sự đồng hành của BAC A BANK cùng các dự án Tín dụng xanh. Không chỉ cấp tín dụng, BAC A BANK đã “làm tròn” vai trò tư vấn đầu tư xuyên suốt quá trình triển khai dự án để đảm bảo tính “xanh” và “bền vững” từ các yếu tố đầu vào, công nghệ sản xuất, thành phẩm đến thay đối nhận thức cộng đồng.

Tại buổi lễ trao giải thưởng, ông Chu Nguyên Bình, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Bắc Á chia sẻ: “Giải thưởng Ngân hàng Tiêu biểu về tín dụng xanh là sự ghi nhận rất đáng tự hào mà cộng đồng tài chính – ngân hàng Việt Nam dành cho BAC A BANK sau 25 năm phát triển, đặc biệt trong bối cảnh BAC A BANK đang vươn lên mạnh mẽ và khẳng định vị thế một ngân hàng đủ tầm, đủ lực hướng tới giai đoạn phát triển mới. BAC A BANK đã và đang thể hiện vai trò tiên phong đưa công nghệ cao vào nông nghiệp, nông thôn để góp phần củng cố trình độ sản xuất, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong xu thế toàn cầu hóa; đồng thời luôn là đối tác đáng tín cậy, lấy chất lượng sản phẩm và dịch vụ khách hàng làm tiêu chí phấn đấu, đặc biệt, các dự án tư vấn đầu tư đều đặt mục tiêu “thân thiện với môi trường” lên hàng đầu.”

Về giải thưởng “Ngân hàng tiêu biểu tại Việt Nam 2019”

“Giải thưởng Ngân hàng tiêu biểu tại Việt Nam 2019 – Vietnam Outstanding Banking Awards 2019” là giải thưởng thường niên được tổ chức song hành cùng với chuỗi sự kiện Vietnam Retail Banking Forum – Diễn đàn ngân hàng bán lẻ Việt Nam. Năm nay có 21 ngân hàng thương mại và công ty Fintech với 47 hồ sơ gửi về tham gia tranh giải tại 09 hạng mục. Các giải thưởng được xét duyệt dựa trên nhiều tiêu chí, được đánh giá một cách khách quan, độc lập bởi các chuyên gia đại diện các cơ quan Chính phủ, Bộ ngành, Hiệp hội trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và công nghệ thông tin do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp với Tập đoàn Dữ liệu quốc tế IDG tổ chức.

Giải thưởng nhằm mục đích tìm kiếm và tôn vinh các ngân hàng,các nhà cung cấp dịch vụ đã có những hoạt động xuất sắc và những đóng góp nổi bật cho sự phát triển cho ngành ngân hàng nói riêng và lĩnh vực tài chính nói chung tại Việt Nam. Được tổ chức lần đầu tiên từ năm 2012, giải thưởng đang trở thành một điểm hẹn hàng năm được mong đợi của cộng đồng ngân hàng để cùng nhìn lại những điểm nhấn cùng thành tựu sau một năm hoạt động và tích lũy kinh nghiệm cho những năm sau.

Về Ngân hàng TMCP Bắc Á

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á được thành lập ngày 17/9/1994 tại Nghệ An với số vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng. Với chiến lược phát triển khác biệt hướng tới các mục tiêu bền vững, BAC A BANK đã đạt được những thành công vượt bậc trong hoạt động kinh doanh, tăng trưởng rất ấn tượng như vốn điều lệ sau 25 năm đã đạt 6.500 tỷ đồng, gấp 325 lần so với số vốn điều lệ ban đầu; Tổng tài sản từ mức gần 57 tỷ đồng năm 1995, đến nay đã đạt hơn 100 nghìn tỷ đồng. Xuyên suốt 25 năm trưởng thành, BAC A BANK luôn nỗ lực nâng cao chất lượng tín dụng, cải thiện các chỉ số an toàn và hiệu quả: lợi nhuận sau thuế năm 2018 đạt mức 677,1 tỷ đồng. Mạng lưới hoạt động của Ngân hàng đã phủ khắp 31 tỉnh thành phố kinh tế trọng điểm với 133 điểm giao dịch. Với hiệu quả hoạt động cùng những đóng góp về tư vấn đầu tư và cấp tín dụng cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và an sinh xã hội. BAC A BANK đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam và Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cùng nhiều giải thưởng danh giá trong nước và quốc tế.

Với 5 giá trị cốt lõi: Tiên phong, Chuyên nghiệp, Đáng tin cậy, Cải tiến không ngừng, Vì con người; BAC A BANK xác định tầm nhìn và mục tiêu chiến lược trở thành ngân hàng có quy mô đủ lớn, có nền tảng khách hàng vững chắc. Đồng thời, BAC A BANK cam kết cung cấp tới khách hàng các sản phẩm dịch vụ tài chính, ngân hàng chất lượng cao, tiện ích, ngân hàng số công nghệ 4.0 hiện đại.

