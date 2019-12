Australia thành lập lực lượng đặc nhiệm chống can thiệp từ nước ngoài

Nhiệm vụ của lực lượng đặc nhiệm là xác định, phá vỡ và truy tố các hành vi can thiệp của nước ngoài nhằm vào lợi ích quốc gia của Australia.

Chính phủ Australia ngày 2/11 tuyên bố sẽ chi gần 90 triệu dollar Australia (AUD) để thành lập một lực lượng đặc nhiệm mới, có nhiệm vụ chống can thiệp từ nước ngoài và truy tố bất cứ đối tượng nào có hành vi phá hoại lợi ích quốc gia của nước này.

Phát biểu tại Thủ đô Canberra trong ngày 1/12, Thủ tướng Australia Scott Morrison tuyên bố, mối đe dọa từ can thiệp của nước ngoài đối với Australia hiện lớn hơn bao giờ hết. Nhiệm vụ của lực lượng đặc nhiệm là xác định, phá vỡ và truy tố các hành vi can thiệp của nước ngoài nhằm vào lợi ích quốc gia của Australia.

Theo kế hoạch, chính phủ Australia sẽ chi 88 triệu AUD để thành lập một lực lượng đặc nhiệm mới gồm các nhân viên từ các cơ quan tình báo trong nước như Cơ quan An ninh tình báo (ASIO), Cảnh sát Liên bang, Cơ quan tình báo tài chính (Austrac), Cục Tín hiệu (ASD) và Cơ quan Tình báo hình ảnh (AGO).

Lực lượng chống can thiệp nước ngoài sẽ tập trung vào việc xác định, bắt giữ và truy tố các đối tượng gây hại cho lợi ích của Australia. Ngoài ra, lực lượng này cũng có nhiệm vụ hỗ trợ các cơ quan tình báo khác để phân tích các hoạt động làm sai lệch thông tin nhằm vào các cuộc bầu cử và quá trình dân chủ trên toàn thế giới.

Theo hãng tin SBS, động thái này của chính phủ Australia được đưa ra chỉ một tuần sau khi truyền thông nước này đưa tin cho biết một thành viên đảng Tự do từng được đề nghị 1 triệu AUD để chạy đua vào Quốc hội liên bang và một cựu điệp viên Trung Quốc đã cung cấp thông tin cho Cơ quan An ninh tình báo về các hoạt động can thiệp chính trị của Trung Quốc tại Australia./.

Theo vov.vn

Nguồn bài viết: https://vov.vn/the-gioi/australia-thanh-lap-luc-luong-dac-nhiem-chong-can-thiep-tu-nuoc-ngoai-985277.vov