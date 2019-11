Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Đại tá Lê Hồng Thắng: “Khắc tinh” của tội phạm đất Cảng Hải Phòng

Hơn 30 năm trong nghề, Đại tá Lê Hồng Thắng – Trưởng phòng hình sự, Công an TP. Hải Phòng đã cùng với đồng đội phá thành công hơn 3.000 vụ án hình sự; trong đó có hơn 220 chuyên án, vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Lăn lộn và trưởng thành trong công việc, không ít lần anh đã đối mặt với dao súng chĩa thẳng về phía mình và cũng từng bị rượt đuổi, ám sát hụt trên trận tuyến trấp áp tội phạm…

Năm 2018, Anh vinh dự được Chủ tịch Nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vì có những thành tích đặc biệt xuất sắc trong giữ gìn ANCT, TTATXH, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN.

Yêu nghề, gắn bó với công việc bằng niềm say mê …

Tôi có cơ duyên gặp Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Đại tá Lê Hồng Thắng vào dịp tháng 10/2019 trong ngày gặp mặt hàng năm Ban liên lạc truyền thống Anh hùng Hải Phòng. Kể về “cơ duyên” với nghề, anh tâm sự: tốt nghiệp Trường Trung cấp ANND 1, Khoa Điều tra xét hỏi, tôi về nhận nhiệm vụ tại Phòng ANĐT – CATP Hải Phòng.

Sau này khi “bén duyên” và tôi trở thành một người lính hình sự như một sự sắp đặt tiền định. Được biết, năm 1992, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự “xin” anh về công tác tại Đội Cảnh sát đặc nhiệm H88 trong thời điểm cuộc đấu tranh với tội phạm hình sự của các lực lượng CATP đang diễn ra hết sức nóng bỏng. Những ngày đầu còn bỡ ngỡ, anh cũng phải học nghề hình sự từ các thế hệ đàn anh đi trước…, và chuyện trả giá cho những việc làm non nớt, thiếu kinh nghiệm cũng không tránh khỏi. Nhưng với năng khiếu bẩm sinh có được, đặc biệt là sự khổ luyện, kiên trì trong môi trường công tác khắc nghiệt, Lê Hồng Thắng đã từng bước trưởng thành rất nhanh thích nghi với công việc.

Tiếp xúc với anh, có lẽ điều duy nhất chúng tôi nhận thấy đó là ngọn lửa nhiệt huyết luôn cháy bỏng, là niềm say mê thôi thúc mãnh liệt với công việc để được cống hiến vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân. Anh cho rằng, đã là lính hình sự, thì ngoài những phẩm chất mưu trí, dũng cảm… phải có sự say mê, trách nhiệm, không bỏ cuộc trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào dù khó khăn đến mấy. Đó cũng chính là thước đo bản lĩnh, trí tuệ của mỗi người chiến sỹ hình sự đậm chất lính trong con người anh.

“Khắc tinh” của tội phạm đất Cảng

Cởi mở trong giao tiếp, nghiêm khắc và kiên quyết trong công việc phá án, đó là tác phong làm việc khoa học của anh. Từ người lính hình sự – “khắc tinh” của tội phạm, anh trở thành “Cánh chim đầu đàn” của lực lượng Cảnh sát hình sự Hải Phòng trong nhiều đợt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm hình sự, lập nhiều thành tích chiến công, ghi đậm dấu ấn cá nhân được đồng nghiệp và người dân thành phố Cảng ghi nhận, đánh giá cao.

Trải qua nhiều vị trí công tác, từ Phó Trưởng Công an huyện An Dương, Phó Trưởng phòng, rồi Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Đại tá Lê Hồng Thắng đã trực tiếp tham gia, chỉ huy điều tra truy xét thành công 890 vụ án, chuyên án; triệt phá hàng trăm ổ nhóm tội phạm, bắt hàng nghìn đối tượng, truy tìm đối tượng trốn truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm…

Trong đó, phải kể đến các vụ án điển hình với các chiến công vang dội: phá chuyên án 705C (cướp tài sản trên Quốc lộ 10), bắt 22 đối tượng, làm rõ gần 30 vụ cướp được Bộ Công an đánh giá là chuyên án nổi bật, án điểm của toàn quốc; triệt phá tụ điểm tổ chức sử dụng ma túy tổng hợp tại vũ trường Madona; bắt đối tượng Nguyễn Thị Lan trong chuyên án 812M vận chuyển 10 bánh heroin, 873 viên ma túy tổng hợp đồng thời mở rộng án bắt tiếp 2 đối tượng, thu 3 bánh heroin, 1.000 viên ma túy tổng hợp, 1 súng K54, 1 súng hoa cải và 25 viên đạn. Đây là chuyên án ma túy lớn nhất từ trước đến nay đối với Công an cấp huyện ở Hải Phòng.

Nhiều năm gắn bó với công việc, trưởng thành từ thực tiễn, luôn năng động và mưu trí sáng tạo, Đại tá Lê Hồng Thắng luôn nắm rõ từng phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm mới, góp phần từng bước hoàn thành hệ thống lý luận nghiệp vụ CAND trong đấu tranh chống tội phạm.

Nhớ lại thời điểm vào những năm từ 1995 đến năm 2000, nạn trộm cướp, lừa đảo bằng trò đỏ-đen, bảo kê trên các tuyến giao thông trọng điểm, các bến bãi ở thành phố Cảng diễn ra khá nhức nhối. Cũng thời gian này, anh được bổ nhiệm làm Đội phó rồi Đội trưởng Đội án tuyến đã tổ chức tiến hành triển khai đồng bộ hàng loạt các biện pháp nghiệp vụ cơ bản, xây dựng phong trào, thiết lập một trận tuyến hình sự từ cơ sở, trong đó lấy quần chúng nhân dân làm cứ điểm khởi phát cho những trận đánh lớn, ào ạt tấn công vào các ổ nhóm tội phạm.

Trong đó phải kể đến những tên tội phạm hình sự khét tiếng nhất như: Minh “mộc”, Phúc “sâm”, Cu Nên, Dung “hà”… Hoạt động của bọn chúng không chỉ gây rúng động dư luận cả nước bởi tính manh động, nguy hiểm mà còn có tính tổ chức cao, lực lượng đông đảo và luôn sử dụng vũ khí nóng khi gây án. Hay nhiều vụ án chưa có tiền lệ ở Hải Phòng, như vụ cướp 92.600 USD đã được anh và đồng đội điều tra khám phá thành công với rất nhiều nỗ lực, công phu, nhất là những trận đối đầu rất quyết liệt với những tên tội phạm sừng sỏ trong các tình huống nguy hiểm như Hải “phú”, Hưng “sự”, Sòng A Khai… Vào những thời khắc cam go, anh và Đội Hình sự Hải Phòng luôn tiên phong trên trận tuyến đấu tranh phòng ngừa trấn áp tội phạm và trở thành nỗi khiếp sợ của “dân anh chị” đất Cảng thời đó.

Một trong những chuyên án tiêu biểu đó là: Chuyên án triệt phá ổ nhóm chế tạo, mua bán trái phép vũ khí quân dụng do Dương Minh Nhất cầm đầu; làm rõ vụ các đối tượng lưu manh côn đồ sử dụng hồ sơ bệnh nhân tâm thần giả để trốn tránh xử lý trước pháp luật, bắt 3 đối tượng là Mai Đức Vượng, Đào Duy Tuấn và Đào Văn Thắng đưa ra truy tố, xét xử; chuyên án đấu tranh với thủ đoạn mới của tội phạm công nghệ cao, bắt giữ 42 đối tượng là người Trung Quốc và Đài Loan có hành vi lắp đặt thiết bị viễn thông ở Hải Phòng để tiến hành lừa đảo chiếm đoạt tài sản (đã chiếm đoạt số tiền 2,2 triệu nhân dân tệ tương đương 8 tỷ VNĐ)…

Đặc biệt, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hải Phòng dưới sự chỉ đạo của Đại tá Lê Hồng Thắng là một trong đơn vị đầu tiên của cả nước đã phát hiện, điều tra, làm rõ các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm hình sự núp bóng doanh nghiệp; thủ đoạn vận chuyển ma túy qua đường hàng không…

Vì bình yên cho nhân dân

Trong điều tra, trấn áp tội phạm, anh quan niệm, bên cạnh thái độ kiên quyết, nghiêm khắc, vẫn cần sự mềm dẻo, nắm bắt tâm lý tội phạm để kẻ phạm tội phải tâm phục, tự nguyện ra đầu thú.

Với anh trong đấu tranh với tội phạm không phải là bắt giữ, xử lý bao nhiêu người một năm mà quan trọng hơn là phòng ngừa để làm sao để ít người vi phạm, ít vụ án xảy ra và những đối tượng mình quản lý giáo dục ngày càng tốt hơn. Đó mới là cái gốc của công tác đấu tranh tội phạm, để người dân được hưởng bình yên trong cuộc sống. Đặc biệt công tác quản lý hồ sơ nghiệp vụ, ghi nhớ đặc điểm, chi tiết của từng đối tượng đã giúp anh thành công trong cảm hóa và trấn áp tội phạm. Chính vì vậy, anh có thể nắm rõ những đặc điểm của những tay anh chị có tiếng ở đất Hải Phòng cách đây cả hai, ba chục năm và theo dõi từng bước thay đổi tích cực của họ. Đó là những kinh nghiệm mà anh đã và đang hàng ngày truyền lại cho thế hệ trẻ đội hình sự Công an Hải Phòng hôm nay.

Không chỉ góp phần to lớn trong việc giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Đại tá Lê Hồng Thắng còn được nhiều người biết đến với sáng kiến mô hình “tuần tra vũ trang ban đêm” do anh dầy công xây dựng được Cục Cảnh sát hình sự đánh giá cao và nhân rộng ở các tỉnh như: Hải Dương, Quảng Ninh…

Cháy bỏng lòng yêu nghề, đam mê và hết mình vì nhiệm vụ, Đại tá Lê Hồng Thắng còn không ngừng truyền ngọn lửa nhiệt huyết ấy cho các chiến sỹ trẻ, thôi thúc mãnh liệt cho đồng nghiệp sự khát khao cống hiến, học tập vươn lên.

Sáng tạo trong công tác chỉ huy, chỉ đạo để tạo thành khối đoàn kết thống nhất trong nội bộ đơn vị, lấy sức mạnh đoàn kết để tạo thành một đội ngũ, ê kíp làm việc có hiệu quả cao, với cương vị là “thủ lĩnh” của lực lượng Cảnh sát hình sự, Đại tá Lê Hồng Thắng còn dành rất nhiều thời gian, tâm huyết xây dựng các bài giáo án về kỹ năng thực hành để tổ chức phổ biến đến CBCS; lấy công tác nghiệp vụ cơ bản làm nòng cốt để rèn luyện kỹ năng cho anh em trong trinh sát, điều tra. Với mỗi chuyên án, vụ án cụ thể, anh luôn chú trọng việc tổ chức rút kinh nghiệm, phân tích những nhân tố dẫn đến thành công, các mặt còn hạn chế tồn tại… để mỗi cán bộ chiến sĩ hoàn thiện bản thân, hạn chế thương vong, chủ động đảm bảo an toàn trong những tình huống nguy hiểm…

Có thể nói những thành tích, chiến công gắn liền với những giai đoạn phát triển của thành phố Hoa phượng đỏ luôn ghi đậm dấu ấn tên anh cùng với những gương mặt thân quen của các chiến sỹ Đội hình sự Công an Hải Phòng. Năm 2018, anh vinh dự trở thành gương mặt tiêu biểu của thành phố Cảng Hải Phòng trong Chương trình “Vinh quang Việt Nam – Dấu ấn 30 năm đổi mới”.

Chia sẻ về những thành công đã đạt được, Đại tá Lê Hồng Thắng khiêm tốn: Có được vinh dự hôm nay, trước hết đó là sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố qua các thời kỳ, sự phối hợp nhịp nhàng của các lực lượng, của Công an các đơn vị bạn, các ban ngành, đặc biệt là sự tin tưởng, hỗ trợ, giúp đỡ của quần chúng nhân dân.

Hết mình vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, Đại tá Lê Hồng Thắng xứng đáng với những danh hiệu: Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Điển hình tiên tiến Bộ Công an và toàn quốc, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương chiến công, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ là minh chứng và là sự ghi nhận của lãnh đạo các cấp, của nhân dân đối với những thành tích đặc biệt xuất sắc của đại tá Lê Hồng Thắng. Với anh, những chiến công, những thành tích này luôn xuất phát từ “Tình yêu đất nước nồng nàn/Vì cuộc sống hạnh phúc bình yên” để “Ngày mai trở về thầm lặng/Tặng em nụ cười chiến thắng” … như lời bài hát còn vang vọng mãi bằng những bản tình ca bất hủ trong “Album CD – Chúng tôi là cảnh sát hình sự” được anh trao tặng chúng tôi lúc chia tay, hẹn ngày gặp lại.

Thành Chung