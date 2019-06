6 tháng đầu năm điều tra, xử lý hơn 20.000 đối tượng phạm tội ma túy, thu giữ gần 5 tấn ma túy tổng hợp

Ngày 26/6/2019, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2019, kết quả cho thấy công tác phòng, chống tội phạm từ đầu năm 2019 đến nay đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội.



Bộ Công an đã triển khai 02 đợt cao điểm tấn công trấn áp truy nã tội phạm. Tập trung đấu tranh triệt phá tội phạm có tổ chức hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm giết người, tội phạm kinh tế, buôn lậu, sản xuất, mua bán hàng giả, tội phạm ma túy, tội phạm đánh bạc trên Internet. Trong đó, đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo, bảo đảm tiến độ đề ra; công tác thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng có chuyển biến tích cực; phát hiện được nhiều tổ chức, đường dây buôn lậu, sản xuất, mua bán hàng giả lớn (vụ sản xuất xăng A95 giả tại Đắk Nông và các tỉnh, thành phố)

Bộ công an đã liên tiếp phát hiện, triệt xóa nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn. Qua đó, đã kiềm chế được sự gia tăng của tội phạm; điều tra, khám phá phạm pháp hình sự đạt tỷ lệ cao (82,25%), cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra 12,25%.

Trong 6 tháng, lực lượng CAND đã điều tra, xử lý 59.433 vụ phạm tội, trong đó, tội phạm về trật tự xã hội là 21.071 vụ; 9.948 vụ phạm tội kinh tế; 1.139 vụ phạm tội buôn lậu; 13.932 vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về môi trường… Đặc biệt, đã phát hiện 13.185 vụ phạm tội về ma túy, bắt giữ 20.070 đối tượng, thu giữ 4.993 kg ma túy tổng hợp.

Bộ Công an đã, đang đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo, bảo đảm tiến độ đề ra; phát hiện nhiều tổ chức, đường dây buôn lậu, sản xuất, mua bán hàng giả lớn và liên tiếp triệt xóa nhiều đường dây ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an sẽ tăng cường triển khai hợp tác quốc tế nhằm ngăn chặn nguồn ma túy thẩm lậu vào Việt Nam. Sắp tới sẽ tổ chức Hội nghị bất thường cấp Bộ trưởng 9 nước ASEAN về vấn đề ma tuý để bàn các giải pháp ngăn chặn.

Theo tapchitoaan.vn

