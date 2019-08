380 người Trung Quốc trong đường dây đánh bạc 10.000 tỷ bị dẫn độ về nước

Bộ Công an phối hợp cùng CATP Hải Phòng đã đưa 380 người Trung Quốc lên ô tô để trao trả cho cơ quan chức năng Trung Quốc tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu nghị, tỉnh Lạng Sơn.

Đây là số người tham gia vụ đánh bạc công nghệ cao tại Khu đô thị Our City, quận Dương Kinh, Hải Phòng.

Công việc dẫn độ được bắt đầu vào khoảng 3h sáng ngày 1/8. Đoàn thứ nhất bao gồm xe của lực lượng cảnh sát, xe dẫn đoàn đã áp giải 7 chiếc xe loại 45 chỗ chở người Trung Quốc rời Khu đô thị Our City.

Theo thông tin trên ANTĐ, đến khoảng 4h cùng ngày, chiếc xe cuối cùng chở công dân Trung Quốc rời khỏi Hải Phòng theo đường cao tốc 5B, sau đó lên Quốc lộ 1A. Được biết, trên mỗi xe 45 chỗ có khoảng 30 người Trung Quốc bị bắt quả tang tham gia đường dây đánh bạc qua mạng internet, cùng lực lượng cảnh sát Việt Nam làm nhiệm vụ.

Hơn 8h sáng, đoàn xe ô tô khách gần 20 chiếc chở các đối tượng phạm tội nối đuôi nhau tập kết tại bãi đỗ xe đằng sau cửa hàng miễn thuế nằm trong khu vực cửa khẩu Hữu Nghị. Tất cả xe ô tô đều đóng kín cửa, các ô cửa kính xe bịt kín bằng giấy bóng đen.

Việt Nam và Trung Quốc đã ký hiệp định hỗ trợ tư pháp vì vậy, do vậy vụ án này sẽ thuộc thẩm quyền điều tra mở rộng, xử lý cuối cùng của công an Trung Quốc. Công an Trung Quốc cũng đang tiến hành điều tra, truy bắt những đối tượng liên quan đến nhóm tội phạm bị Công an Việt Nam bắt giữ.

Trước đó, bào PLVN đã đưa tin ngày 29/7 Cơ quan công an đang tạm giữ 380 người mang quốc tịch Trung Quốc có hành vi điều hành các trang web đánh bạc quy mô 10.000 tỷ.

Địa điểm nhóm này sử dụng để điều hành đường dây đánh bạc trực tuyến là khu đô thị Our City, nằm trên đường Phạm Văn Đồng, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng.

Kiểm tra hơn 100 phòng làm việc được nhóm này thuê để tổ chức đánh bạc, ban chuyên án phát hiện gần 400 người đều mang quốc tịch Trung Quốc điều hành các website cá cược thể thao, dự đoán kết quả xổ số, lô đề…

Gần 2.000 điện thoại di động, 533 máy tính các loại cùng nhiều thẻ ngân hàng, tiền mặt và tài liệu liên quan bị thu giữ.

Theo xác định sơ bộ, số tiền giao dịch trên hệ thống đánh bạc trực tuyến do nhóm này vận hành là trên 3 tỷ nhân dân tệ, tương đương hơn 10.000 tỷ đồng.

Đây là đường dây đánh bạc có quy mô, số lượng người nước ngoài và lượng tiền giao dịch lớn nhất từ trước đến nay.

