1000 DN nộp thuế lớn nhất 2018: Chủ yếu là DN ngoài quốc doanh

Tổng cục Thuế đã chính thức công khai danh sách xếp hạng chi tiết 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

Hàng năm, Tổng cục Thuế căn cứ số liệu về nộp thuế trên hệ thống thông tin quản lý thuế, tổng hợp thống kê danh sách 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) lớn nhất. Trên cơ sở đó, Tổng cục Thuế thực hiện tổng hợp dữ liệu các doanh nghiệp nằm trong Danh sách xếp hạng 1.000 doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn nhất.

Về tiêu chí xây dựng danh sách xếp hạng 1.000 doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn nhất, Tổng cục Thuế thông tin: Doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp nước ngoài, các tổ chức khác đang hoạt động sản xuất kinh doanh có thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định của Luật Thuế TNDN; Doanh nghiệp có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì số nộp tính cho doanh nghiệp bao gồm cả số nộp của trụ sở chính và số nộp của các chi nhánh, đơn vị trực thuộc; Đối với các Tập đoàn, Tổng công ty, xác định công ty mẹ, mỗi công ty con, mỗi công ty thành viên trong Tập đoàn, Tổng công ty là một “doanh nghiệp” độc lập.

Mức nộp thuế TNDN là tổng số tiền thuế TNDN doanh nghiệp đã nộp NSNN trong năm 2018. Không đưa vào danh sách các doanh nghiệp thực hiện nộp chủ yếu cho số nợ thuế TNDN của các năm trước.

Các tiêu chí nêu trên đã được Tổng cục Thuế xác định thống nhất kể từ năm 2016 đến nay là năm thứ ba liên tiếp Tổng cục Thuế công khai danh sách 1000 doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn nhất trong năm. Do vậy, danh sách xếp hạng V1000 được Tổng cục Thuế xác định trên cơ sở mức nộp thuế TNDN vào NSNN của các doanh nghiệp hàng năm, không xem xét đến tính tuân thủ pháp luật thuế.

Thông tin của Tổng cục Thuế nêu rõ, danh sách xếp hạng 1.000 doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn nhất trong năm 2018 không nhằm mục đính tôn vinh doanh nghiệp thực hiện tốt pháp luật thuế. Trong quá trình hoạt động, nếu doanh nghiệp bị cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền phát hiện sai phạm thì tùy vào mức độ vẫn bị xử lý vi phạm theo đúng quy định.

Theo kết quả thống kê của Tổng cục Thuế, tổng số thuế TNDN đã nộp của các doanh nghiệp trong danh sách V1000 năm 2018 chiếm 60,3% tổng thu NSNN về thuế TNDN. Tổng số thuế TNDN đã nộp của các doanh nghiệp trong danh sách V1000 năm 2018 tăng 8,3% so với tổng số thuế TNDN đã nộp của các doanh nghiệp thuộc danh sách V1000 năm 2017.

1.000 doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn nhất trong năm 2018 có trụ sở chính tập trung chủ yếu tại các tỉnh/thành phố lớn như TP. Hồ Chí Minh (số nộp thuế TNDN chiếm 34,1% so với tổng số nộp của V1000 năm 2018); TP. Hà Nội (số nộp thuế TNDN chiếm 34,7% so với tổng số nộp của V1000 năm 2018); Bình Dương (số nộp thuế TNDN chiếm 3,9% so với tổng số nộp của V1000 năm 2018); Đồng Nai (số nộp thuế TNDN chiếm 4,9% so với tổng số nộp của V1000 năm 2018).

Các doanh nghiệp thuộc danh sách V1000 năm 2018 chủ yếu là các doanh nghiệp thuộc khu vực ngoài quốc doanh với tổng số nộp thuế TNDN năm 2018 chiếm 66,4% so với tổng số nộp của V1000 năm 2018; Các doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nước với tổng số nộp thuế TNDN năm 2018 chiếm 24,6% so với tổng số nộp của V1000 năm 2018.

Thống kê cho thấy 1.000 doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn nhất trong năm 2018 có hoạt động kinh doanh thuộc nhiều ngành nghề khác nhau. Trong đó, một số ngành có tỷ trọng đóng góp lớn trong V1000 năm 2018 như: Các doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh chính là công nghiệp chế biến chế tạo có số nộp TNDN năm 2018 chiếm 33,37% so với tổng số nộp của V1000 năm 2018; Các doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm có số nộp TNDN năm 2018 chiếm 18,78% so với tổng số nộp của V1000 năm 2018; Các doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động kinh doanh bất động sản có số nộp TNDN năm 2018 chiếm 10,74% so với tổng số nộp của V1000 năm 2018.

Qua 3 năm thực hiện công khai V1000 (2016-2018), căn cứ kết quả rà soát, tổng hợp của Tổng cục Thuế, có 555 doanh nghiệp có 03 năm liên tiếp thuộc danh sách V1000 của năm 2018, 2017 và 2016. Trong đó, chủ yếu là các doanh nghiệp có trụ sở chính tại các tỉnh/thành phố lớn như: Các doanh nghiệp có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh có số nộp thuế TNDN năm 2018 chiếm 32,78% so với tổng số nộp thuế TNDN năm 2018 của 555 doanh nghiệp; Các doanh nghiệp có trụ sở tại TP. Hà Nội có số nộp thuế TNDN năm 2018 chiếm 36,97% so với tổng số nộp thuế TNDN năm 2018 của 555 doanh nghiệp.

